En España ven "casi imposible" que Manuel Pellegrini deje Real Betis para asumir en La Roja

El anhelo de ver a Manuel Pellegrini en la banca de la selección chilena de cara al proceso para el Mundial de 2030 no solo genera debate a nivel local, sino que también mantiene en alerta a España, donde el "Ingeniero" es un estandarte en Real Betis.

En Sevilla siguen con máxima atención las especulaciones sobre el futuro del DT. Sin embargo, para la prensa andaluza, el escenario de que Pellegrini tome el mando del "Equipo de Todos" en lo inmediato se perfila como "casi imposible", a pesar del conocido interés del técnico por dirigir alguna vez a su país.

El portal El Desmarque catalogó este movimiento como altamente "improbable", fundamentando su postura en que el rendimiento de la selección chilena está actualmente en un pozo deportivo y que el adiestrador no acostumbra a cortar procesos de manera anticipada.

"Manuel Pellegrini sigue muy entusiasmado con la idea de dirigir a Chile, sabe que es una deuda pendiente. Es un profesional que cumple sus contratos a cabalidad, pero se puede marchar si su equipo nacional lo precisa, algo que en el Betis saben", señaló el citado medio español sobre el dilema del estratego.

Pese a ese anhelo, la realidad contractual frena cualquier opción rápida: la vinculación de Pellegrini con el elenco de Heliópolis se extiende formalmente hasta junio de 2027 e, incluso, la dirigencia bética ha deslizado en el último tiempo la posibilidad de ofrecerle una nueva renovación, alejándolo aún más de Juan Pinto Durán.