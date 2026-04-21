"Le falta el respeto al escudo": Hinchada de Betis lanzó durísimo comunicado contra Manuel Pellegrini

La era de Manuel Pellegrini en Real Betis vive probablemente su momento más crítico dado que a la racha de siete partidos consecutivos sin abrazos en la liga española se sumó la eliminación en los cuartos de final de la Europa League, lo que terminó por dinamitar la relación entre los fanáticos y el cuerpo técnico liderado por el chileno.

En la antesala del trascendental duelo de este martes ante Girona —donde el cuadro verdiblanco se juega la opción de mantenerse en el quinto puesto para asegurar puestos europeos—, la hinchada oficial del club, Gol Sur 1907, lanzó un categórico comunicado en redes sociales.

"A través de las presentes líneas, Gol Sur 1907, motor de la animación del 'Benito Villamarín', ahora trasladado a La Cartuja, quiere expresar su postura y sentir ante la deriva reciente de nuestro equipo", comienza el escrito que apunta directamente a la gestión del "Ingeniero".

La misiva no se guardó nada y cuestionó el compromiso del plantel y el staff técnico: "Queremos mostrar nuestro absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grandes citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho", dispararon, elevando la presión para el cotejo de esta jornada.

En esa misma línea, el grupo de animación enfatizó que el desencanto radica en la falta de respuestas en el campo de juego. "Se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota", añadieron.

Finalmente, el texto cierra con una sentida reflexión sobre el incondicional apoyo bético frente a los últimos resultados: "Afición que entrega todo lo que tiene sin pedir nada a cambio (...) y en muchas ocasiones no se ve recompensada. Las palabras se las lleva el viento, pero las derrotas sin alma se quedan grabadas en las retinas de todos los béticos".