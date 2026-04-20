Pellegrini fue claro sobre su futuro: "No es primordial ni tiene ninguna importancia"

Manuel Pellegrini, entrenador de Betis, dejó en claro que no está pendiente de su continuidad en medio del golpe que significó la eliminación ante SC Braga en la Europa League.

"Lo menos importante es mi futuro. No es un tema, como digo por tercera vez que se lo repito, que no es primordial ni tiene ninguna importancia el futuro mío", aseguró el chileno en conferencia de prensa.

El DT insistió en que hoy toda su atención está puesta en terminar bien la temporada con Betis y mantener la zona de clasificación continental. "Primero tenemos que salir quintos, después vemos hasta dónde nos permite llegar. Para salir quintos, tenemos que mejorar los resultados, tenemos que mejorar el juego, intentar estos siete partidos mantener esa posición", señaló.

Pellegrini también reconoció que la eliminación europea dejó una marca profunda en el plantel. "Esa va a ser una herida que la vamos a tener siempre y va a ser difícil de cicatrizar", afirmó, aunque de inmediato puso contexto a ese dolor: "Llegamos a esta instancia y por eso podemos tener ese tipo de heridas que antes no se podía".

Respecto de su situación contractual, el chileno recordó que sigue vinculado a Betis y no cree que exista un cambio de escenario por un resultado puntual. "Yo tengo un contrato con el club, no creo que el club por un partido puntual vaya a cambiar su manera de pensar", expresó. Luego reforzó la idea con otra frase directa: "No tengo ninguna preocupación. Sí tengo la preocupación de que ganemos con Betis, no desde el punto de vista mío personal de contrato".

Sobre la opción de llegar a la Champions, Pellegrini recalcó que sería un salto importante, aunque aclaró que no depende solo de su equipo. "Sería muy bueno llegar, por supuesto que sería muy bueno llegar a la Champions. El resto no depende de nosotros, nosotros tenemos que intentar mantener esa quinta plaza y después vemos hasta dónde nos permitió llegar", comentó.

Finalmente, descartó que este sea momento para balances internos con la dirigencia. "No necesitamos ni perder ni ganar para tener una charla con el director deportivo ni con los dirigentes. Tienen charlas permanentes, independiente de lo que haya pasado, mejor o peor, momentos buenos o momentos malos", cerró.