Pellegrini sobre duelo contra Atlético de Madrid: Será un partido muy difícil

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, habló este miércoles en conferencia de prensa, en la previa al duelo del cuadro bético ante Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey y apeló a la dificultad que tendrá el encuentro.

"Será un partido muy difícil, sobre todo ante un equipo de su poderío", comentó el estratega.

"Pasar sería muy importante. Ojalá hagamos un partido muy concentrado. Esperamos un mejor resultado que en el choque liguero", añadió.

Pellegrini, también consideró que el conjunto que entrena el argentino Diego Simeone no es su bestia negra. "Es una institución más poderosa, pero eso no significa que no salgamos a ganar", señaló el chileno.

Finalmente, el DT se refirió a las críticas que recibió el "Cholo" por el rendimiento de los colchoneros. "No creo que tenga que ser discutido en Atlético de Madrid", es poco lo que se le puede cuestionar a su trabajo", concluyó.

¿Cuándo juegan Real Betis vs. Atlético de Madrid por Copa del Rey?

Andaluces y madrileños se verán las caras este jueves 5 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el estadio La Cartuja a partido único.

Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.