Pellegrini y el inicio perfecto de Betis en la Champions: "No nos vamos a relajar"

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, analizó la victoria 1-0 sobre Feyenoord y, tras sostener el arranque perfecto en la tercera fecha de la fase liguera de la Champions League, advirtió que el plantel no caerá en conformismos para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

"Ganar los tres partidos en Champions no es fácil. Lo que se hizo con anterioridad no lo comparo (...) Ojalá que podamos clasificar lo más arriba posible y aspirar a niveles más importantes", evaluó en conferencia el técnico nacional.

En esa misma línea, el "Ingeniero" remarcó: "Por estadística la temporada pasada clasificaron algunos con 9 (puntos) y otros no, quedan 15 y a medida que cumplamos la meta vamos a ambicionar ir más arriba. Una vez que consigamos el top 24 vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero no nos vamos a relajar".

Consultado por ser uno de los entrenadores dirigiendo más partidos en la competición, Pellegrini expuso: "La verdad que no lo sabía. Tuve la fortuna de jugar 7 o 8 Champions en mi carrera. Siempre pasé de la fase de grupo con todos mis equipos y ojalá lo podamos hacer con Betis".

"La parte estadística personal es una anécdota pero no es algo prioritario y ni me siento más o menos valorado por ello. Me alegro mucho de que Betis esté cercano de pasar a la siguiente ronda", remató.