Prensa destacó a Pellegrini tras el 4-0 de Betis: "Una lección magistral de táctica"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, fue elogiado por la prensa española tras la goleada de 4-0 sobre Getafe, con énfasis en la elección de sus jugadores titulares y las órdenes al equipo.

El Desmarque le otorgó un 8 de calificación y mencionó que "hoy mucho mérito del triunfo le pertenece. Todo un repaso táctico al Getafe de Bordalás. Supo entender qué necesitaba el partido y su equipo anuló completamente al rival. Iguala su propio récord de victorias en año natural".

En tanto, Sports Dunia le dio un 9 sobre 10, pues "acertó de pleno con su táctica. Su equipo jugó con libertad, confianza y una precisión que el Getafe no pudo soportar. Dominaron en todas las fases del juego, desde su sólida estructura defensiva hasta sus implacables patrones de ataque. Una lección magistral de táctica por parte del veterano entrenador".

El medio partidario Betis Web coincidió con el 9: "Gran puesta en escena coral del equipo ante un rival siempre áspero al que el Betis no ha dado opción. Buena alineación, acierto completo el elegir a Ruibal como atacante por la izquierda, presión alta efectiva, velocidad en las contras y portería a cero. El Betis de Pellegrini ha puesto un gran broche a un año 2025 para el recuerdo".

Estadio Deportivo también destacó a Pellegrini la sorpresiva titularidad de Aitor Ruibal, además de señalar que "el equipo, competitivo y con alguna rotación, se mostró muy superior".