Betis de Pellegrini aplastó a Getafe para cerrar el año y asentarse en La Liga

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, aplastó con un 4-0 a Getafe en La Cartuja de Sevilla, en el marco de la fecha 17 de la liga española, que le valió importantes tres puntos a los andaluces.

El primer golpe llegó al minuto 16, con el certero cabezazo de Aitor Ruibal tras el centro del brasileño Atony.

Los mismos protagonistas se repitieron para el 2-0 a los 49': Antony estrelló un tiro en el palo, Ruibal cazó el rebote, se acomodó y la mandó a guardar pegado al otro vertical, imposible para David Soria.

Rápidamente Pablo Fornals puso el título de goleada con la tercera cifra en los 52' y el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández se anotó con el 4-0 a los 60'.

La ráfaga de Betis llegaba a la "manita" de 5-0 con un segundo gol de Fornals, pero el VAR detectó un fuera de juego milimétrico y se lo comunicó al árbitro central cuando todos estaban listos para reanudar desde la mitad de la cancha.

Getafe tuvo la oportunidad de descontar vía penal, tras una confusa comunicación del juez con los asistentes de video y los reclamos sevillanos. Finalmente, Borja Mayoral la mandó ancha y mantuvo la portería bética en cero.

De esta manera, el equipo del "Ingeniero" se asentó en la zona de copas europeas ocupando el sexto lugar (Conference League) con 28 puntos, alejándose de Celta de Vigo y Athletic Club, que suman 23. Además, tomó distancia de Sevilla y Getafe, noveno y décimo con 20 unidades.

Además, significó un alegre cierre de 2025 para Real Betis, pues volverá a jugar el domingo 4 de enero, pero ante un duro rival: Real Madrid, en el "Santiago Bernabéu" a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).