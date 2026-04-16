Prensa sevillana lapidó a Pellegrini tras eliminación de Betis: "El proyecto queda muy tocado"

Real Betis sufrió un traumático adiós en cuartos de final de la Europa League al recibir una remontada de 2-4 como local ante Sporting Braga, con Manuel Pellegrini como uno de los máximos apuntados por la prensa.

Los medios sevillanos reprobaron las decisiones del DT chileno e incluso pusieron en duda su proceso tras el nuevo golpe de una irregular temporada.

El más drástico fue El Correo de Andalucía, que le puso una nota cero a Pellegrini, quien "en la banda tampoco leyó que a Betis le hacían falta cambios y se demoró en agitar un once cansado".

"Cero reacción desde la banda e incluso le dio minutos a Bakambu, que no debería ni de vestirse de corto. ¿En el 80' es normal poner a calentar a Sergi Altimira? Veremos qué sucede a final de temporada, pero el proyecto esta noche queda muy tocado", indicó el referido medio en su "Uno por uno".

Además, señaló que solo queda aspirar a la lucha en la liga española por clasificar a Europa: "La pelea por la quinta plaza sigue siendo importante, es momento de recuperar, como pueda, el rumbo antes de que todo se desvanezca".

El diario ABC, por su lado, señaló que Pellegrini "quizá vivió su peor noche como entrenador del Betis. No supo recomponer anímicamente a un grupo que se le desplomó de manera inexplicable con ventaja en la eliminatoria y 60.000 almas empujando".

Estadio Deportivo le otorgó al "Ingeniero" una 3 sobre 10: "Cuando un equipo se cae de la manera que lo hizo Betis tras recibir el primer gol hay que mirar al banquillo, independientemente de que el planteamiento inicial fuera impecable, con vocación ofensiva y una presión efectiva. No hubo reacción del chileno, cuyos cambios no funcionaron".