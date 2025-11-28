Real Betis oficializó la renovación de Manuel Pellegrini

La incertidumbre sobre el futuro de Manuel Pellegrini llegó a su fin dado que este viernes, y después de varios meses con dudas y donde incluso se rumoreó con una posible partida, finalmente se selló la renovación de contrato del técnico chileno con Real Betis.

Justo en la previa del derbi del domingo frente a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el cuadro verdiblanco oficializó, a través de un video publicado en sus redes sociales, la extensión del vínculo del "Ingeniero" por una temporada más, es decir hasta junio de 2027.

De esta manera, la selección chilena recibe por ahora un portazo para que el estratego criollo asuma de cara al siguiente proceso con miras al Mundial 2030.

Eso sí, en las últimas horas versiones de prensa apuntaron a que en el nuevo contrato, Pellegrini incluyó una cláusula especial si recibe un llamado de la Roja.

Incluso se habló de que personeros de la ANFP visitaron al entrenador en Sevilla, algo que el propio Pellegrini negó.

"Ni he conversado con el presidente, ni ha venido ninguna delegación para acá. Lo he dicho muchas veces, estoy muy contento y comprometido con Betis aquí en España", dijo en la conferencia de prensa luego de vencer a Utrecht en la Europa League.

Eso sí, Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, expresó que el destacado entrenador nacional tiene las puertas abiertas en la Roja: "Está vigente en Europa, tiene fuerzas, se nota la calidad profesional y humana y lo que pone en cada uno de sus compromisos. Va a depender de él porque las puertas siempre van a estar abiertas", dijo.

Consignar que el estratego nacional arribó al Betis a mediados de 2020 y va por su sexta temporada consecutiva, marca histórica para el club.

Ahora, Pellegrini y el Betis se alistan para enfrentar este domingo, a las 12:15 horas chilena, al Sevilla por el derbi andaluz.