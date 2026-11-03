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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Real Betis reafirmó su intención de negociar una renovación con Manuel Pellegrini

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, catalogó al "Ingeniero" como uno de los mejores técnicos en la historia de la institución.

Real Betis reafirmó su intención de negociar una renovación con Manuel Pellegrini
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El anhelo de ver a Manuel Pellegrini en la banca de la selección chilena para encabezar el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030 sufrió un duro revés en España, luego de que el presidente de Real Betis, Ángel Haro, confirmara públicamente la intención del club sevillano de renovar el contrato del estratega nacional.

Pese a que el vínculo del adiestrador santiaguino expira a mediados del próximo año -lo que abría una ventana para negociar su arribo la Roja-, desde la cúpula del cuadro heliopolitano dejaron en claro que están abiertos a sentarse a negociar.

"Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Estamos ante el mejor, o de seguro entre los dos mejores entrenadores de la historia de Betis", sentenció el timonel verdiblanco en la previa del viaje a Alemania para medirse ante Borussia Dortmund por la Champions League.

En cuanto a las tratativas formales para extender su estadía en el Benito Villamarín, Haro puso paños fríos pero ratificó el acuerdo de palabra: "Cuando tenga que llegar el momento llegará; lo haremos sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que nos tenemos".

Asimismo, la máxima autoridad bética destacó el impacto estructural que ha dejado el "Ingeniero" en el club, garantizando que el proyecto deportivo se mantendrá bajo su mando.

"Es el mejor momento desde que estoy de presidente. Estabilidad tenemos seguro, pues en la historia siempre habíamos tenido inestabilidad. Hoy tenemos un proyecto y una línea de trabajo muy clara", concluyó el dirigente andaluz, alejando una vez más el retorno de Pellegrini al fútbol chileno.

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