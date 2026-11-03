Diputada Ossandón: Se hace muy difícil la continuidad del ministro Rabat

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), dijo en Cooperativa que "se hace muy difícil" la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica generada por el decreto que permitió la rebaja de condenas de abusadores y violadores de menores de edad.

En El Diario de Cooperativa, la parlamentaria aseveró que "esto es un tema que nos está paralizando, es un tema muy importante, de mucha sensibilidad y en el fondo todas las soluciones vienen del Presidente de la República. Vemos como aparece una acusación constitucional, que todavía no se va a presentar, se va a presentar la próxima semana, se va a enredar con el tema del Presupuesto".

"En vez de amainarse, esto va creciendo, con todo el perjuicio que esto concita, entonces yo siento que aquí, bien el Presidente ya tomó una decisión, fue bien claro de mantener al ministro. Entonces esto tenemos que resolverlo con él, porque el gobierno y todo el sector se empieza a ver perjudicado", puntualizó.

Para la diputada, "no sacamos nada con estar cambiando ministros, pero si no se cambia la forma de hacer política, esta misma cultura que está instalada atrás, tal vez vamos a volver a repetir los mismos errores".

Ossandón insistió en que "se hace muy difícil la continuidad (de Rabat). Ayer estábamos viendo otro proyecto y se levantan parlamentarios con carteles y esa va a ser la tónica que va a continuar lamentablemente y efectivamente eso va a hacer difícil que él pueda sacar con celeridad la agenda que se haya propuesto en materias tan relevantes como reformas o el tema de la reinserción".

Sin embargo, sobre la acusación constitucional, la diputada recordó que "hoy día no existiría una transgresión a la Constitución y las leyes. Yo hoy día estaría votándola en contra".