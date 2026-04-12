"Tiene excesivo miedo": En España criticaron a Pellegrini tras el nuevo empate de Betis

Luego de que Real Betis llegase a siete partidos sin triunfos en La Liga de España, el técnico chileno Manuel Pellegrini fue blanco de críticas y varios medios cuestionaron sus decisiones en el duelo visitando a Osasuna.

El Correo de Andalucía evaluó al chileno con nota cuatro y acusó que "tiene excesivo miedo con jugadores con amarilla sobre el campo y hoy el cambio de Bellerín mermó al equipo. El equipo volvió a evidenciar claros problemas en el tercio final a la hora de acelerar el juego y con baja movilidad tras un inicio esperanzador".

"Se le puede escapar la quinta plaza y ya no depende de él tras perder toda la ventaja conseguida meses atrás", agregaron.

El medio partidario Betis Web le dio la misma calificación al DT, argumentando que "el equipo volvió a mostrar carencias tanto en juego como en resultados. No logró encontrar soluciones desde el banquillo ni cambiar la dinámica del encuentro, y el conjunto sigue sin reaccionar en una racha negativa que se prolonga jornada tras jornada".

Solo el portal Estadio Deportivo fue condescendiente con el estratega: "Apostó por su once más o menos de gala y esta vez no se le puede achacar que tardara en hacer los cambios. (...) Con lo que tiene, hace lo que puede".