Jadue: Bielsa está muy sobrevalorado, condicionó su permanencia en la selección

Sergio Jadue, expresidente de la ANFP, reapareció con una extensa entrevista y rememoró lo que fue la salida de Marcelo Bielsa de La Roja tras unas atribuladas elecciones en el fútbol chileno en ese entonces.

En el podcast "¿De qué lado estás?" fue consultado sobre sus inicios en la ANFP y apuntó que antes, "a fines del 2010, hay unas elecciones en la ANFP que se ensuciaron bastante por un condicionamiento que hubo del técnico en aquel minuto, para la permanencia del presidente en ejercicio en ese momento, que fue Harold Mayne-Nicholls".

"Creo que fue un hecho indebido. Marcelo Bielsa es un excelente técnico; para mí está muy sobrevalorado de lo que se dice, pero es muy buen técnico. Condicionó su permanencia en la selección chilena a la permanencia del presidente de la ANFP. Es un hecho que no corresponde", agregó.

Jadue expuso que Bielsa "lo justificó diciendo que estaba a toda prueba la honradez del presidente en ejercicio, pero resulta que él ya había trabajado con Julio Grondona en Argentina. Vimos posteriormente que al señor Mayne-Nicholls la FIFA, en dos salas, y el TAS ratificó su condena por estar en hechos de corrupción".

"A mi nunca me notificaron ninguna sanción. He leído que la FIFA, sin debido proceso porque nunca fui notificado ni me llamaron a declarar, me impuso un castigo de por vida. Mayne-Nicholls no es el único (sancionado por tribunales deportivos), pero es el único al que nunca se le pregunta por el tema. Me parece un poco raro", remarcó, antes de aumentar sus dardos al excandidato presidencial y también a Pablo Milad.

"Digo cosas que a veces son súper impopulares, pero es lo que siento. Hoy día no tengo que cuidarme de absolutamente nada, estoy en otra etapa en mi vida y si no voy a decir ahora, a mis 46 años, lo que pienso, cuándo lo voy a decir", expresó Jadue minutos después.

"Fui parte de la Copa América, les guste o no les guste"

A lo largo de su entrevista, Sergio Jadue cargó repetidamente contra los periodistas y paneles deportivos, con ironías y algunos agravios por sus críticas, "hablar más de lo que saben" e incluso inventar noticias.

"En un podcast decía que yo había tratado de adueñarme de la Copa América en el sentido que la habían ganado gracias a mi. Quiero decirle a esos estúpidos que no, no fue lo que dije. No saben leer, no entienden", disparó.

"Lo que dije fue súper fácil de explicar: Teníamos un equipazo, un cuerpo técnico extraordinario, una hinchada que llenaba los estadios y nos apoyó de principio a fin, y una dirigencia que hizo todo lo que tenía que hacer para organizar una muy buena Copa América y para ganarla", indicó.

Jadue remarcó que "Fui parte de la Copa América, les guste o no les guste a ese gremio de malditos del periodismo. Que les arda, que les pique, lo que quieran".

"Soy parte de ese triunfo y en mi casa tengo una medalla de oro que dice campeón de América, y eso no me lo quita nadie detrás de un micrófono tratando de cambiar palabras. Hay un antes y un después. Eso no lo borra nadie y no lo puede malinterpretar ningún tontito", complementó.