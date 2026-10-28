Isla candidateó a Pellegrini para la banca de La Roja y proyectó a sus sucesores en la banda derecha

A casi dos meses de haber puesto fin a su exitosa carrera profesional a los 38 años, el exseleccionado chileno Mauricio Isla repasó los motivos que lo llevaron a colgar los botines y abordó el presente de la Roja, postulando a Manuel Pellegrini como el técnico ideal para asumir el combinado nacional.

En conversación con el programa "Mundo Cracks", el otrora zaguero de Juventus no dudó al ser consultado sobre quién debería encabezar el futuro proceso de La Roja en el banquillo: "Ha hecho las cosas muy bien en Europa. Creo que es más sentimiento de nuestro país, porque es chileno, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado. Yo creo que habrá un momento donde él quiera volver", sostuvo respecto al actual DT de Real Betis.

Asimismo, el histórico lateral diestro entregó su bendición a los nombres que asoman para tomar la posta por la banda diestra del combinado criollo, destacando el rodaje de figuras del medio local e internacional.

"Fabián Hormazábal y Felipe Loyola son los más maduros. También está Sebastián Arancibia en la Católica, que necesita una oportunidad; está Felipe Faúndez de O'Higgins y Francisco Salinas de Coquimbo, que también hizo las cosas bien. Hay muchos laterales que pueden rendir muy bien en la selección", analizó el formado en Universidad Católica.

Por último, el doble monarca continental profundizó en su determinación de cerrar su etapa como jugador el pasado 7 de septiembre, revelando que optó por el retiro pese a manejar propuestas para continuar en actividad.

"Sí hubo ofertas, pero no las quise tomar. Tomé una decisión muy importante para mí y lo hice en una fecha muy significativa, que fue justo el día en que hice mi debut en la selección", sentenció el carrilero.