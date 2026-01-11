Presidente de Independiente descartó el retorno de Mauricio Isla: Aún no hay nada

En medio de los rumores que acercan al lateral nacional Mauricio Isla a una posible vuelta a Independiente, fue Néstor Grindetti quien asumió su rol como presidente de la institución de Avellaneda para aclarar todo.

En conversación con el medio partidario Muy Independiente, el mandamás fue enfático en apuntar que: "Por Isla aún no hay nada, el mercado es largo y veremos qué pasa más adelante".

Bajo esa misma tónica, Grindetti aprovechó la instancia para detallar la situación del también nacional Felipe Loyola: "Santos no avanzó por él, y por (Kevin) Lomonaco no hay nada concreto"

Hasta entonces, Isla se mantendrá entrenando en diferenciado a la espera de definir su futuro tras terminar su vínculo en Colo Colo, mientras que Loyola fue parte del último amistoso del "Rojo" ante Alianza Lima el pasado sábado.