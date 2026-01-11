Avioneta capotó durante combate de incendio forestal en Lebu

Una avioneta dedicada al combate de incendios forestales capotó este domingo en Lebu, Región del Biobío, durante el combate de un siniestro en la comuna.

Según las primeras informaciones, el accidente aéreo se registró en el sector La Fortuna, donde la aeronave -por razones que se indagan- cayó mientras realizaba sus operaciones para controlar un foco de fuego.

El delegado presidencial regional subrogante del Biobío, Humberto Toro, precisó que el aparato siniestrado pertenece a una empresa que colabora en las labores de Forestal Arauco.

Tras el impacto, la respuesta en terreno fue inmediata. Brigadistas terrestres que ya se encontraban trabajando en el combate del incendio se movilizaron rápidamente para asistir al piloto.

"El piloto se encontraba consciente y fue rescatado por los propios brigadistas terrestres que estaban trabajando en el combate del incendio", dijo Toro, según consignó 24 Horas.

Asimismo, dio cuenta que el afectado estaba "consciente" al momento de ser rescatado y que fue trasladado de urgencia hasta una clínica en la comuna de Concepción para su atención.

De todas maneras, el delegado presidencial aclaró que "no sabemos la gravedad de sus heridas hasta que no llegue al hospital".

A pesar del incidente aéreo, las operaciones para controlar el incendio forestal en la zona no se han visto interrumpidas.