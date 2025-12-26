Increíble: Venden pasto del estadio donde juega Messi con Inter Miami

Inter Miami, club donde juega el argentino Lionel Messi, se mudará en 2026 al Miami Freedom Park, por lo cual la dirigencia liderada por el inglés David Beckham anunció que venderá césped del Chase Stadium, su actual casa, como objeto de colección.

Habrá cinco opciones del pasto que va desde unos llaveros en forma de cancha y otros de camiseta, hasta la opción de lujo que es una caja especial con el césped.

Los productos van de los 50 hasta los 750 dólares y serán entregados en marzo de 2026.

La más cara, vale señalar, tiene fragmento del césped encapsulado en un cubo de acrílico y se presenta junto con un boleto metálico grabado en oro, dentro de una caja de presentación de lujo con acabado tipo piano y un interior de gamuza.