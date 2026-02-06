James Rodríguez fichó por Minnesota United de la MLS

El club Minnesota United, de la MLS estuadounidense, anunció este viernes el fichaje del seleccionado colombiano James Rodríguez.

El jugador de 34 años llegó como agente libre al cuadro estadounidense, tras no renovar su contrato con Club León de la Liga mexicana.

Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto de México, en los que anotó cinco goles y repartió ocho asistencias.

El volante permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción para extender el contrato hasta final de temporada, informó el club.

Esta será la décimo tercera camiseta que vestirá el cafetero en su carrera, en la cual destacan la de Real Madrid y Bayern Múnich.