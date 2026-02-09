Resumen: La Calera y O'Higgins lideran, la UC y Colo Colo ganaron y la U perdió

Unión La Calera y O'Higgins de Rancagua quedaron líderes de la Liga de Primera luego de la segunda fecha del torneo, la cual además dejó triunfos de Colo Colo y Universidad Católica, y una derrota de Universidad de Chile.

El cuadro celeste llegó a los seis puntos luego de vencer por 1-0 a Deportes La Serena en Rancagua, pero fue alcanzado -y superado en diferencia de gol- por los "cementeros" que vencieron 3-1 a Cobresal, el otro equipo que aspiraba a computar seis puntos de seis.

En otro partido destacado, Colo Colo se reencontró con las victorias en el Estadio Monumental tras vencer por 2-0 a Everton en un angustioso partido que se resolvió sobre el final gracias a las anotaciones de Yastin Cuevas y Javier Correa.

Otro elenco que también celebró fue Universidad Católica. El elenco cruzado se hizo fuerte en el Claro Arena y superó por 2-0 a Deportes Concepción con goles de Fernando Zampedri y Justo Giani.

Menos suerte tuvo Universidad de Chile, cuadro que sigue sin saber de triunfos luego de caer por 2-1 ante Huachipato de ponerse en ventaja gracias a anotación de Eduardo Vargas, pero que terminó perdiendo luego de la remontada liderada por Maximiliano Rodríguez y Renzo Malanca.

En tanto, en el inicio de la fecha Audax Italiano superó por 3-0 a Universidad de Concepción.

Mientras que el vigente campeón, Coquimbo Unido, sumó su primera victoria al vencer por 3-1 a Palestino.

Por último Ñublense y Deportes Limache igualaron 1-1 en Chillán.

Los resultados de la segunda fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación tercera fecha

Viernes 13 de febrero

Everton vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio por confirmar.

Palestino vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 14 de febrero

Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio La Portada.

Deportes Limache vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Cobresal vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 15 de febrero

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Ñublense vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelsón Oyarzún".

Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.