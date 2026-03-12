Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Maximiliano Falcón se lesionó a los seis minutos en partido de Inter Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exColo Colo inmediatamente fue sustituido en el marco de un torneo internacional.

Inter Miami igualó sin goles con Nashville SC en la ida de los octavos de final de la Copa Campeones Concacaf, pero lamentó la temprana lesión de Maximiliano Falcón en apenas seis minutos de juego.

El uruguayo chocó con Jeisson Palacios en un salto, pisó mal en la caída y se lastimó la rodilla izquierda, dando evidentes muestras de dolor.

Si bien pudo ponerse de pie y caminar por sus propios medios luego de las primeras atenciones médicas, Falcón dejó la cancha para ser reemplazado de inmediato por Gonzalo Luján.

- Revisa la jugada:

