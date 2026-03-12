Israel inició una nueva "gran oleada de ataques" contra Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este jueves por la noche que acababan de iniciar otra "gran oleada de ataques" contra Teherán.

"Las FDI iniició una gran oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán", afirmaron en un breve comunicado.

Horas antes, el Ejército israelí había asegurado que su fuerza aérea atacó, en las últimas 24 horas, puestos de control y soldados iraníes de la unidad paramilitar Basij en Teherán.

"Tras los extensos daños sufridos por los principales activos de las fuerzas de seguridad interna y la unidad Basij, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron en los últimos días que soldados de la unidad Basij habían establecido puestos de control en varias zonas de Teherán", detallaron entonces.

Ataques a Líbano

En otro comunicado, señalaron que también estaban atacando simultáneamente Beirut y el sur de Líbano.

"Las FDI han iniciado una oleada generalizada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hizbulá en el sur del Líbano", indicaron.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo hoy que la guerra contra el grupo chií libanés "no será corta" e insistió en el mensaje del Ejecutivo israelí de que "el Gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio", por lo que amenazó con que lo harán las tropas israelíes.

Más víctimas

Esta madrugada, al menos doce personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Esa acción coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.