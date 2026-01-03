Cobresal se reforzó con jugador de opaco paso en la campaña del descenso de Unión Española

Cobresal continúa moviendo las piezas en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026. El elenco nortino oficializó este sábado la contratación del mediocampista uruguayo Agustín Nadruz, quien busca dejar atrás un amargo 2025 marcado por el descenso de su anterior club.

El volante de 29 años arriba al campamento minero proveniente de Unión Española. Su paso por el cuadro de Independencia estuvo lejos de las expectativas, siendo parte de un plantel que terminó perdiendo la categoría en una campaña para el olvido, donde el "charrúa" no pudo consolidarse como el eje que el equipo necesitaba para evitar el descalabro deportivo.

Pese a los números de la última temporada, en El Salvador confían en recuperar la mejor versión del futbolista, aquella que mostró en sus pasos previos por el fútbol nacional. "¡La garra charrúa se suma a la legión minera! Le damos la bienvenida al volante uruguayo de 29 años", destacó la institución en sus redes sociales.

Nadruz se integrará a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico, con la misión de retomar el nivel competitivo y aportar experiencia en la zona media de Cobresal, elenco que aspira a mantenerse lejos de la zona roja que condenó al exequipo del uruguayo.

Además, tendrá una posibilidad internacional, pues el cuadro nortino enfrentará a Audax Italiano por un cupo en la fase de gurpos de Copa Sudamericana.