Lollapalooza 2026: Los Bunkers arremetieron contra proyecto que busca conmutar penas

Los Bunkers hicieron una dura crítica en medio de su presentación en Lollapalooza Chile 2026.

En medio del show, que bajó el telón a la segunda jornada del festival, la banda aprovechó para referirse al gobierno José Antonio Kast, quien asumió la presidencia el pasado miércoles 11 de marzo.

"Atesoremos los momentos bellos que estamos viviendo porque se nos viene un periodo de una pobreza estética monumental", dijo Mauricio Durán, provocando cánticos en el público con ofensas al nuevo mandatario.

Posteriormente, el músico criticó la agenda legislativa actual: "En el Congreso hay un proyecto para conmutar las penas para toda esa gente que hizo tanto daño, nos parece muy pertinente cantar para ustedes la siguiente canción", añadió antes de dar paso a "El Necio".

Durante la interpretación, el vocalista Álvaro López realizó gestos emulando la postura de la banda presidencial mientras cantaba, reforzando la alusión a la nueva administración de La Moneda.

Cabe recordar que la iniciativa cuestionada busca que reos mayores de edad o con enfermedades terminales cumplan su condena en arresto domiciliario, lo que incluiría a condenados por violaciones a los derechos humanos, abusadores sexuales, homicidas, entre otros.