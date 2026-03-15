Joaquín Larrivey y Cristóbal Jorquera sufrieron una encerrona en la Autopista Central

Un grupo de delincuentes atacó con una violenta encerrona al futbolista Joaquín Larrivey, robando el vehículo que compartía con su compañero Angel Gillard y Cristóbal Jorquera, jugador de Magallanes.

El delantero de Deportes Concepción, quien además iba acompañado por su esposa y su hijo de siete meses, fue abordado por cuatro antisociales en el enlace de la Autopista Central con Costanera Norte.

Los sujetos sustrajeron el automóvil BMW 430i Coupe mediante la intimidación con armas de fuego, iniciándose el procedimiento policial a cargo de la 62ª Comisaría de San Bernardo.

La persecución terminó en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Lo Moreno en la comuna de El Bosque, donde los ladrones perdieron el control del vehículo.

Carabineros detuvo a un hombre de 36 años identificado como Leonardo Toloza Ibarra; chileno con antecedentes penales que conducía el auto sustraído. El resto de la banda se dio a la fuga.

Dentro del vehículo se encontraron armas a fogueo modificadas para disparar y 450 cajetillas de cigarrillos robadas desde una tienda Oxxo en Chicureo durante la madrugada. Los antecedentes se llevaron al Ministerio Público para iniciar la investigación.