Neymar sale al paso de las especulaciones sobre su físico: "Es difícil agradar a todo el mundo"

Neymar, delantero de Santos, respondió este martes a las especulaciones sobre su estado físico y se mostró especialmente molesto con la aparición de "teorías" e "historias inventadas" en relación a su preparación.

"Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada", aseguró el exjugador de FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) en un video publicado en sus redes sociales.

El ídolo se desahogó ante sus seguidores y se quejó de que es "muy difícil acertar" y "agradar a todo el mundo".

"Si juego lesionado, como dijeron el año pasado, estoy equivocado. Si pienso solo en mí, estoy equivocado. Si me cuido, estoy equivocado. Si juego con un dolor o con algo que pueda empeorar, estoy equivocado. Es complicado, ¿eh?", manifestó.

El futbolista volvió al centro de polémica después de que decidiera reservarse de cara al partido a domicilio de este martes contra Mirassol, correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Brasileño.

A ese encuentro tenía previsto asistir el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien tenía pensado observar a 'Ney' con vistas a su posible convocatoria para los amistosos de este mes contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.