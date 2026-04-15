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Tópicos: Deportes | Fútbol | Neymar

[VIDEO] Neymar anotó en el empate de Santos ante Recoleta por la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro brasileño volvió a anotar en un torneo internacional de la Conmebol.

[VIDEO] Neymar anotó en el empate de Santos ante Recoleta por la Copa Sudamericana
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El futbolista brasileño Neymar anotó en el empate 1-1 entre Santos ante Recoleta FC en el Estadio Urbano Caldeira por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La figura del cuadro brasileño aprovechó un buen pase del atacante Gabigol para empujar la pelota y volver a anotar en un torneo internacional de la Conmebol. Su último gol fue marcado el 20 de junio de 2012 en la semifinales de la Copa Libertadores ante Corinthians.

- Revisa el gol de "Ney":

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