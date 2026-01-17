[VIDEO] Neymar consoló a los jugadores de Chile tras la final del Mundial de la Kings League

El futbolista brasileño Neymar protagonizó un gesto de deportividad al ir personalmente a saludar y consolar a los jugadores de Chile tras la derrota en la final del Mundial de la Kings League, disputada en el Allianz Parque de São Paulo.

El elenco brasileño se impuso por 6-2 al elenco nacional en el duelo decisivo, lo que provocó la desazón de varios jugadores nacionales, quienes recibieron el afectusoso salido del astro brasileño.

