[VIDEO] Neymar consoló a los jugadores de Chile tras la final del Mundial de la Kings League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El astro brasileño se dio el tiempo con todos los jugadores de la escuadra nacional.
El futbolista brasileño Neymar protagonizó un gesto de deportividad al ir personalmente a saludar y consolar a los jugadores de Chile tras la derrota en la final del Mundial de la Kings League, disputada en el Allianz Parque de São Paulo.
El elenco brasileño se impuso por 6-2 al elenco nacional en el duelo decisivo, lo que provocó la desazón de varios jugadores nacionales, quienes recibieron el afectusoso salido del astro brasileño.
Mira acá el registro