Ñublense aseguró su localía en el “Nelson Oyarzún Arenas” para el 2026

Ñublense puso fin a la incertidumbre de sus hinchas luego de utilizar sus redes sociales para comunicar que ejercerá su localía en el Estadio "Nelson Oyarzún Arenas" durante toda la temporada 2026.

La presencia del recinto para la próxima temporada estuvo en duda durante las últimas semanas, ya que varios medios locales en Chillán reportaron que la Municipalidad tenía planificado un cierre temporal para llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

Sin embargo, tras una serie de reuniones técnicas y una revisión exhaustiva de los temas logísticos, las autoridades locales determinaron postergar estos arreglos y el cuadro de los "Diablos Rojos" no se verá obligado a salir de su ciudad para afrontar los duelos tanto en la Liga de Primera, como la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

"Como club, valoramos profundamente el respaldo del alcalde, Camilo Benavente, y de las autoridades locales, entendiendo que el trabajo conjunto es fundamental para fortalecer el deporte, la convivencia y la identidad de la ciudad", mencionaron en el comunicado.