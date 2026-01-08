O’Higgins presentó oficialmente a su nuevo entrenador, Lucas Bovaglio, quien dio su primera conferencia de prensa al mando del cuadro celeste. En la instancia, el exDT de Palestino fue consultado por el posible fichaje del jugador de Universidad de Chile Leandro Fernández, y del jugador de Godoy Cruz Bastián Yáñez, ante lo cual señaló que existen futbolistas que le interesan y espera que puedan llegar al club, aunque evitó entregar nombres por ahora.

