Independiente empató sobre la hora 4-4 ante Unión de Santa Fe en Avellaneda por la novena fecha del Torneo de Apertura argentino. El chileno Lautaro Millán arrancó como titular y fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por el volante nacional Luciano Cabral. Los goles de la visita fueron obra de Cristian Tarragona, Brahían Cuello, Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez a los 14', 20', 39´ y 64 minutos respectivamente. Los cuatro tantos de el "Rojo" los marcaron Igancio Pusetto a los 45+1', Gabriel Ávalos en doble instancia a los 49´y 68´y Juan Manuel Fedorco a los 90+10´.

