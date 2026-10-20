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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Copa Región de O'Higgins confirmó a los ocho participantes para su edición estreno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El certamen organizado por CD Rancagua Sur reunirá a elencos del fútbol profesional y amateur de la zona, proyectando su desarrollo íntegro en el Estadio El Teniente.

Copa Región de O'Higgins confirmó a los ocho participantes para su edición estreno
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Una atractiva iniciativa deportiva verá la luz en la zona central del país luego de que se diera a conocer la Copa Región de O'Higgins, competencia impulsada por el Club Deportivo Rancagua Sur y que dio un paso clave de cara a su inauguración al confirmar de manera oficial a los ocho clubes que animarán su primera edición.

El certamen congregará a tradicionales instituciones del fútbol profesional y aficionado de distintas comunas de la región, destacando la presencia de O'Higgins FC, Colchagua CD, Deportes Rengo, Deportes Rancagua, Cóndor de Pichidegua, Independiente de Pichidegua, Deportivo Pumanque y el propio cuadro anfitrión, CD Rancagua Sur.

La intención de los organizadores es disputar la totalidad de los compromisos en la cancha principal del Estadio El Teniente de Rancagua, ofreciendo un escenario de primer nivel para la definición del torneo.

En cuanto al calendario, de manera preliminar se proyecta que la competencia se dispute una vez que concluya la temporada regular del fútbol chileno.

A la espera de la oficialización de las fechas definitivas, el fixture y las bases del formato de eliminación, la ratificación de los ocho elencos participantes marca el punto de partida formal para esta fiesta futbolística regional.

Esta idea viene a replicar lo realizado en el Bío Bío, donde también se llevó a cabo una competencia regional con varios clubes como Deportes Concepción, Huachipato, Universidad de Concepción y Fernández Vial.

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