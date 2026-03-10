Daniella Chávez amenazó con ir desnuda a protestar contra Pablo Milad y el arbitraje

La modelo e influencer nacional Daniella Chávez, reconocida hincha de O'Higgins de Rancagua, lanzó durísimos cuestionamientos contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el arbitraje del fútbol chileno tras las controversias vividas en la sexta fecha de la Liga de Primera.

La profunda molestia de la exconejita Playboy se originó tras las polémicas decisiones referiles en el duelo donde el cuadro celeste se midió ante Universidad Católica, apuntando específicamente a la desestimada expulsión del jugador cruzado Cristián Cuevas luego de un codazo sobre un jugador celeste.

A través de sus redes sociales, la también empresaria no se guardó nada y disparó sin filtro: "Los árbitros en Chile y la ANFP creo que designaron a su campeón. (Juan) Tagle quiere celebrar un campeonato en estadio nuevo y se lo quieren conceder cueste lo que cueste", expresó.

En la misma línea, Chávez aseguró que los cobros también han perjudicado a otros clubes. "Cagaron a O'Higgins, que pasó más piola porque ganó; jodieron hoy a la U y ayer a Cobresal ¡El arbitraje es una mierda mientras todos nosotros lo sigamos permitiendo!", añadió, para luego lanzar una llamativa advertencia.

"Iré en pelota afuera de la ANFP a protestar contra el arbitraje basura que nos tienen y para que Milad se vaya. Nadie protesta, no se hace nada contra estos personajes nefastos del fútbol", aseguró la modelo.

Finalmente, Chávez cerró su furioso descargo apuntando directamente a la gestión del mandamás del ente rector del balompié nacional.

"Se nota mucho la ayuda a un equipo en especial. El fútbol está podrido y ¿cuándo se va Milad? Nos dejó afuera de los últimos mundiales, últimos en Clasificatorias, deudas y el peor torneo de la región", concluyó.