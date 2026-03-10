Se reunió esta tarde con el rey de España, Felipe VI, en un encuentro privado en el Palacio de La Moneda.

Durante la tarde, el Mandatario sostendrá una conversación con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Medio Ambiente, Bosque y Cambio Climático de India, Kirti Vardhan Singh.

Como última visita, el Jefe de Estado recibirá al ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de la República Popular de China, Ni Hong.