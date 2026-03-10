19:06 -
| Asimismo, Paz agradeció a la comuna de Macul por acogerlo en el exilio: "El futuro siempre será mejor que nuestro pasado. Y nosotros trabajamos, si eres un funcionario público y te debes a tu alcaldía, te debes a tu provincia, te debes a tu departamento como llamamos en Bolivia o te debes a tu nación, no importa dónde estés, tú eres parte del crecimiento de esa patria".
| "Nuestras naciones tienen como destino el llevarse bien entre ellas y construir un futuro entre todos para que las familias tengan vidas dignas (%u2026) El propósito de mi presencia es justamente afianzar con las cinco fronteras que tenemos: Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú", dijo Paz.
| El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó esta tarde al país y visitó la comuna de Macul, donde vivió en su infancia por el exilio de sus padres por los regímenes militares bolivianos.
| En el país ya se encuentran los jefes de Estado de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
| Presidente de República Dominicana, Luis Abinader, arribó a Chile esta tarde junto a la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y su hija mayor, Esther Abinader.
| Se registran desvíos y calles cerradas en los alrededores del Palacio de La Moneda.
| A las 19:30 horas, se sumarán al saludo protocolar autoridades como el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan; y el primer ministro de Haití, Alix Didier.
| Alrededor de las 17:30 horas, se realizará un saludo protocolar del Presidente Gabriel Boric a las delegaciones extranjeras que están presentes para la ceremonia de cambio de mando.
| Más tarde, sostendrá una bilateral con el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de la República Popular de China, Ni Hong, con el fin de discutir las gestiones que ha impulsado el Ejecutivo para potenciar el intercambio comercial en política exterior.
| Además, se reunirá con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Medio Ambiente, Bosque y Cambio Climático de India, Kirti Vardhan Singh.
| El Presidente Gabriel Boric recibió esta tarde al rey de España, Felipe VI, en el Palacio de La Moneda, en la antesala del Traspaso de Mando al próximo Jefe de Estado, José Antonio Kast.