Lucas Bovaglio exigió mesura al plantel de O'Higgins tras avanzar en Copa Libertadores

El entrenador de O'Higgins, Lucas Bovaglio, puso paños fríos a las celebraciones del club chileno luego de la reciente clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores tras superar a Bahía en Brasil, y enfatizó en que el foco del plantel debe estar en el partido del sábado frente a Palestino por la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el técnico valoró el hito conseguido frente al elenco brasileño, pero subrayó la importancia de no perder la concentración en el certamen nacional: "Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca. Si nosotros nos creemos más de lo que somos o perdemos el norte, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo", aseguró.

En la misma línea, pidió cautela y autocrítica a sus dirigidos de cara a la exigente temporada y al futuro cruce continental contra Deportes Tolima. "Tenemos que seguir igual, trabajando con humildad, sabiendo que tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que transitamos, porque si nos creemos algo que no somos, el golpe va a ser muy duro", recalcó.

Finalmente, adelantó que los futbolistas que sumaron menos minutos durante las últimas semanas tendrán su oportunidad en la cancha frente al conjunto árabe. "En el transcurso del año jugarán todos prácticamente. La agenda estará muy cargada, nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos", concluyó.