Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Lucas Bovaglio exigió mesura al plantel de O'Higgins tras avanzar en Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El director técnico del cuadro celeste aterrizó las celebraciones por la victoria en Brasil y apuntó todos los focos al inminente cruce ante Palestino por el torneo local.

Lucas Bovaglio exigió mesura al plantel de O'Higgins tras avanzar en Copa Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El entrenador de O'HigginsLucas Bovaglio, puso paños fríos a las celebraciones del club chileno luego de la reciente clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores tras superar a Bahía en Brasil, y enfatizó en que el foco del plantel debe estar en el partido del sábado frente a Palestino por la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el técnico valoró el hito conseguido frente al elenco brasileño, pero subrayó la importancia de no perder la concentración en el certamen nacional: "Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca. Si nosotros nos creemos más de lo que somos o perdemos el norte, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo", aseguró.

En la misma línea, pidió cautela y autocrítica a sus dirigidos de cara a la exigente temporada y al futuro cruce continental contra Deportes Tolima. "Tenemos que seguir igual, trabajando con humildad, sabiendo que tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que transitamos, porque si nos creemos algo que no somos, el golpe va a ser muy duro", recalcó.

Finalmente, adelantó que los futbolistas que sumaron menos minutos durante las últimas semanas tendrán su oportunidad en la cancha frente al conjunto árabe. "En el transcurso del año jugarán todos prácticamente. La agenda estará muy cargada, nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos", concluyó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada