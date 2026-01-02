"Gracias, Kapé": Palestino informó la salida de Junior Marabel después de dos temporadas

Palestino informó a través de sus redes sociales la salida del delantero paraguayo Junior Marabel, tras dos temporadas en el conjunto "árabe".

El cuadro de La Cisterna despidió al paraguayo con un emotivo mensaje: "¡Gracias, Kapé!", que significa amigo en guaraní.

Marabel vistió la camiseta de los "árabes" en 80 ocasiones (incluyendo todas las competiciones), donde anotó 22 goles y aportó cinco asistencias en sus dos años en el club.