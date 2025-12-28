Síguenos:
Palestino "anunció" el fichaje de Cristiano Ronaldo

Los tetracolores pegaron fuerte en redes sociales este 28 de diciembre.

Palestino
En pleno mercado de pases, Palestino llamó la atención en redes sociales con un video anunciando el fichaje de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo para 2026.

El "Tino tino" compartió un video para presentar a "CR7", en una evidente broma del día de los inocentes que los hinchas siguieron en los comentarios, especialmente en Instagram.

El CM tetrcolor explicitó la humorada sobre Cristiano (que ayer sábado jugó y anotó para Al Nassr), pero también adelantó que realmente se alista la llegada de otro refuerzo: "Sepan disculpar, prometo anunciar pronto el fichaje real".

