Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino igualó con el equipo del Sifup en su primer duelo de pretemporada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los refuerzos lideraron la cosecha goleadora del "tino tino".

Palestino igualó con el equipo del Sifup en su primer duelo de pretemporada
Continuiando con su pretemporada, Palestino enfrentó su primer amistoso de preparación y cosechó un empate 3-3 frente al Sifup en la cancha principal del Estadio Municipal de La Cisterna.

Los goles para el cuadro "árabe" fueron obra de Dilan Salgado y de sus nuevas incorporaciones, César Munder y Nelson Da Silva.

De esta manera, el club tricolor sumó una nueva jornada de trabajos en miras a una campaña 2026 donde competirá tanto en torneos locales cómo internacionales, con la fase previa de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

