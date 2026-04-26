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Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino oficializó a Guillermo Farré como su nuevo director técnico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estratega argentino asume la bacante "árabe" tras la salida de Cristián Muñoz y debutará ante Gremio.

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Palestino no perdió tiempo tras la salida de Cristián Muñoz y este domingo 26 de abril oficializó la llegada de Guillermo Farré como su nuevo entrenador para el desarrollo de la temporada 2026.

El exestratega de Belgrano de Córdoba llega a Chile para reemplazar a "La Nona", quien fue cesado de su cargo tras dirigir 17 encuentros en la temporada, registrando 5 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.

Farré, quien se encontraba libre desde marzo, cuenta con una trayectoria que destaca por su histórico ascenso con el "Pirata" cordobés, donde dirigió 117 partidos. Además, registra pasos por Sporting Cristal de Perú y recientemente por Aldosivi.

El debut del nuevo estratega será bajo presión, ya que se espera que se siente en el banquillo este mismo miércoles, cuando Palestino reciba a Gremio de Porto Alegre en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

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