Uauy advirtió a la U: No hemos tenido ningún pago ni acercamiento de Atlético Mineiro

Una seria advertencia lanzó el presidente de Palestino, Jorge Uauy, dirigida a Universidad de Chile. El mandamás del cuadro "árabe" expuso la compleja situación que viven con Atlético Mineiro, club que adeuda la totalidad del traspaso del defensor Iván Román y que ahora aparece como interesado en fichar al talento azul Lucas Assadi.

En conversación con Cooperativa Deportes, el timonel del elenco de colonia detalló el incumplimiento del gigante brasileño. "Tratándose de un club de alta convocatoria y conocido por todos como Atlético Mineiro, depositamos la confianza en entregarle financiamiento por la compra de Román. Ya vencieron dos cuotas y no tuvimos ningún pago, ni siquiera un acercamiento de parte de ellos para proceder al pago", reveló.

La molestia de Uauy creció al conocerse las intenciones del "Galo" de llevarse al jugador de la U. "Me enteré por la prensa de que están haciendo tratativas de llevarse a otro jugador chileno en una suma bastante importante de dinero y, en definitiva, estas cosas creo que no corresponden y no proceden", aseguró.

"Va contra el Fair Play financiarse con platas ajenas y potenciarse con jugadores que no pagaron. En el caso nuestro de Palestino, no recibimos un peso por Iván Román", sentenció el dirigente, calificando la situación de "bastante poco seria" por parte de la institución de Belo Horizonte.

Demanda en la FIFA y consecuencias en La Cisterna

Ante el nulo contacto, Palestino tomó acciones legales. "Esto derivó en que lo lleváramos a la FIFA. En este minuto hay una presentación donde estamos pidiendo castigos a Atlético Mineiro por el no cumplimiento de estos pagos. Castigos que en el fondo se traducen en la prohibición de contratar jugadores en las ventanas que la FIFA determine", explicó Uauy.

Este impago golpeó fuertemente la planificación de los "tetracolores" para la temporada 2026. "A nosotros nos provocó un daño enorme, nuestras proyecciones financieras se basaban en este financiamiento. Por eso tuvimos que hacer contrataciones con pinzas, fuimos muy cuidadosos", admitió el presidente.

Finalmente, sobre el nuevo cuerpo técnico y el plantel, Uauy comentó: "Estamos muy confiados con el trabajo de Cristian Muñoz. Fue toda una revelación encontrar a alguien como él. Hizo la mejor propuesta para sacar un proyecto como el que necesita Palestino". Además, descartó ofertas por otros jugadores: "En este minuto no hay nada arriba de la mesa por ningún jugador, ni por Joe Abrigo ni otro".