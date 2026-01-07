Manley Clerveaux se trazó un ambicioso objetivo en su llegada a Deportes Puerto Montt

El joven delantero Manley Clerveaux se trazó una ambiciosa meta para su etapa a préstamo en Deportes Puerto Montt, club al cual llegó cedido por Colo Colo en medio de rumores de supuestos actos de indisciplina en la serie de Proyección del elenco albo.

Al margen de la controversia, el atacante de origen haitiano aseguró al medio Mi Sur Deportes que "no es malo pensar en grande y les aseguro que Manley Clerveaux será el goleador del campeonato (Liga de Ascenso). Adelanto eso, para que sepan. Ustedes tomen este video y después lo pegan".

Con respecto a su arribo al conjunto sureño, el futbolista de 19 años destacó que "me recibieron con amor, ya me siento parte de la familia de aquí. Llevo un día y me recibieron de la mejor manera. Los compañeros son muy buena onda conmigo, también los técnicos".

En cuanto a las metas de los Hijos del Temporal en la categoría de plata, el extremo derecho subrayó que "tenemos un lindo grupo, la idea es ir a pelear y creo que todos los que estamos aquí es por algo".

Consignar que Clerveaux solo disputó dos partidos como profesional con el Cacique, sumando entre ambos apenas 13 minutos en cancha.