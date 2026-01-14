Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Racismo

"Eres un mono": Vinícius Junior fue objeto de gritos racistas en el duelo de Real Madrid y Albacete

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Incluso el portero belga Thibaut Courtois tuvo que pronunciarse en sus redes.
El brasileño Vinícius Junior fue objeto de gritos racistas por parte de algunos aficionados en la previa del partido de los octavos de final de la Copa del Rey de España entre Albacete y Real Madrid que se disputa este miércoles en el estadio Carlos Belmonte.

"Vinícius, eres un mono", se escucha, repetidamente, en un vídeo publicado por el diario AS de algunos aficionados reunidos en la calle.

Tras esto, el portero belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, calificó de "bochornoso" lo ocurrido.

¡"Basta ya de racismo! Esto es bochornoso", publicó en sus redes sociales compartiendo el vídeo de lo ocurrido.

