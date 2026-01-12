Alvaro Arbeloa se convirtió en el nuevo entrenador de Real Madrid tras salida de Xabi Alonso

El equipo español Real Madrid anunció a Alvaro Arbeloa como su nuevo entrenador. El anuncio fue realizado por el conjunto "merengue" tras la salida de Xabi Alonso.

Mediante sus redes sociales el conjunto madrileño comunicó que Arbeloa era entrenador de Real Madrid Castilla desde junio de 2025. Desarrolló su carrera como entrenador en la cantera de Real Madrid desde el 2020, dirigiendo así a ligas de cadetes y juveniles.

Arbeloa es exjugador español. Jugó en clubes como Real Madrid, Liverpool y West Ham, retirándose en 2017 en este último club. Además de disputar partidos con la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010.

De esta manera, Real Madrid intentará bajo la conducción de su nuevo entrenador, dejar atrás la caída ante FC Barcelona por la Supercopa y enfocarse en la lucha por el liderato de La Liga, donde se encuentra segundo a cuatro puntos del cuadro catalán.