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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Hinchas de Real Madrid pifiaron a Vinicius en el "Santiago Bernabéu"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cada vez que tocaba la pelota bajaban los silbidos desde las butacas del recinto deportivo.

Hinchas de Real Madrid pifiaron a Vinicius en el
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El brasileño Vinicius Jr. fue nuevamente víctima de abucheos por parte de los hinchas que asistieron este martes al Estadio "Santiago Bernabéu" en el partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

Cada vez que el exjugador de Flamengo tocaba el balón, se oían silbidos procedentes de las gradas del estadio, en señal de desaprobación por su rendimiento esta temporada.

Esto ocurre tras la abrupta eliminación de Real Madrid ante Bayern Munich en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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