La curiosa defensa del hincha de Real Madrid expulsado por gesto nazi: Tengo dos negros adoptados

Circula en redes sociales la llamativa y controversial defensa del hincha de Real Madrid que fue expulsado del Estadio "Santiago Bernabéu", en el partido frente a Benfica por la Champions League, tras ser captado mientras realizada el saludo nazi.

El aficionado, llamado Antonio Gálvez, intentó defenderse en un video publicado por el medio ESDiario: "Yo normalmente cuando voy al fútbol, hago así, hago así, otro día me meto la mano en los huevos, otro día me la meto en el culo. Casualmente, hice así dos veces y ya está", comenzó.

"Es un gesto que puede pasar, pero de ahí a meterme en el saco de un grupo nazi o afiliarme a un grupo nazi, que me corresponden hasta 60.000 euros de multa por hacer ese gesto y pertenecer a un grupo... Lo siento, pero este que está aquí no se lo va a comer y no voy a dejar que esto vaya mucho más de lo que tiene que ser", expresó.

Lejos justificar su actuar, sus declaraciones cada vez fueron más polémicas: "Tengo dos negros adoptados: el Kalu y el Abdu y el que quiera que los llame por teléfono ahora mismo. No hay un tío que le guste más un maricón que al Toni. Me casó un maricón, homosexual... Y este que está aquí se pinta los labios, se viste de mujer y se va por El Rocío a dar una vuelta. Tengo seis trajes de gitana".

"Nazi, hasta el día de ayer, pensaba que era una marca de ginebra. Pedir disculpas porque no me queda otra, aunque no sé todavía por qué. Apechugaré con lo que venga, pero por lo menos que quede claro quién soy yo. Me han propuesto para echarme del club y ya está", cerró.