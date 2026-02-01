Real Madrid triunfó con un penal agónico ante Rayo Vallecano en un tenso "Santiago Bernabéu"

En medio de pifias por el rendimiento del equipo, Real Madrid consiguió sacar la tarea adelante en el "Santiago Bernbéu" con un agónico penal que le dio el 2-1 ante Rayo Vallecano en la fecha 22 de la Liga, manteniéndose al acecho de FC Barcelona.

Desde el calentamiento la parcialidad local se hizo sentir producto de la caída en Lisboa ante Benfica, lo que complicó la clasificación en la Champions League. En ese sentido, el Vinícius Júnior y un Jude Bellingham que abandonó lesionado (10') fueron los más apuntados.

Si bien el brasileño marcó la ventaja (15'), el equipo forastero aprovechó las dudas y alcanzó la paridad temporal a través de Jorge de Frutos (49'). Posterior a esto, el portero Thibaut Courtois se alzó como figura para evitar otro desastroso resultado en la capital.

La resolución no llegó hasta un alargado epilogo, donde Nobel Mendy derribó a Brahim Díaz en el área y Kylian Mbappé (90+10') terminó intercambiando la falta por gol para dejar a los "merengues" con 54 puntos en el segundo lugar, distanciándose a uno de los "cules".

En su próximo partido, los dirigidos por Alvaro Arbeloa les tocará visitar Mestalla para enfrentarse a Valencia el 8 de febrero, buscando mejorar una imagen que no convence al hincha.