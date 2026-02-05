Vinícius Júnior envió a analizar la crema íntima de su pareja por temor a un control antidoping

La popular conductora de televisión e influencer brasileña Virginia Fonseca, actual pareja de Vinícius Júnior, habló en una reciente entrevista sobre como es su relación con el delantero de Real Madrid, revelando una íntima situación que vivió.

"Dicen que ya no está centrado en su carrera y es falso. Por ejemplo, fui al ginecólogo y me recetó usar una pomada en mi vagina", comenzó mencionando al periodista Leo Dias.

Acto seguido, reveló: "Vinícius mandó una muestra al equipo médico de Real Madrid para que se analice, porque si entra en contacto con sus partes tal vez podría dar positivo en el dopaje".

Acto seguido, expresó: "Cuando él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: 'Dios mío, ¿habré usado algo que no debía?'. Ahora, todo lo que pienso en usar tengo que enviarlo a sus fisioterapeutas. Lo juro, empecé a temblar".

Finalmente, Fonseca comentó: "Estoy muy feliz con esta relación, por eso le doy prioridad, me entrego por completo, hago que funcione".