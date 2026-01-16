Paulo Díaz despertó interés en la MLS en medio de su incierto futuro en River Plate

El defensa chileno Paulo Díaz está en carpeta de equipos de la MLS para continuar su carrera en Estados Unidos.

Según el medio argentino TyC Sports, el seleccionado nacional no está en los planes de River Plate y ya fue sondeado por clubes de la MLS y Arabia Saudita.

Sin embargo, desde el medio afirmaron que el chileno no quiere dejar al equipo millonario tan fácilmente. "El zaguero no está dispuesto a volver a vivir en una cultura tan diferente, mucho menos con dos hijos de corta edad", aclaró el medio.

El formado en Palestino no es considerado por su técnico Marcelo Gallardo e incluso no fue citado para el último partido amistoso que disputó el cuadro de Núñez frente a Millonarios por la Serie Río de La Plata en Uruguay.

De acuerdo con el mismo medio, el elenco trasandino está dispuesto a desprenderse del central por tres millones de dólares, monto menor a los 3,75 millones de la divisa norteamericana que pagaron en 2019 a Al-Ahli de Arabia Saudita por el 70 por ciento de su pase.

¿En qué equipos ha jugado Paulo Díaz?

Díaz debutó profesionalmente en Palestino en 2013, luego en 2015 fue fichado por Colo Colo, donde solo jugaría un año y pasó a San Lorenzo de Argentina, club en el que jugó hasta 2018 cuando fichó por Al-Ahli.

En 2019 River Plate compró el 70 por ciento del jugador y ha jugado en el equipo millonario hasta el presente.

Con la selección chilena disputó su primer partido en 2015 bajo el mando de Jorge Sampaoli y de ahí en adelante ha alternado la titularidad.