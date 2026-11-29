El mediocampista chileno Erick Pulgar volvió a instalarse entre las opciones de River Plate para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027, pese a que recientemente extendió su vínculo con Flamengo hasta diciembre de 2029.

Según informó el diario argentino Olé, el futbolista nacional de 32 años es uno de los nombres que más fuerza tomó en Núñez para potenciar una posición que preocupa al cuerpo técnico, debido a la reciente operación de Aníbal Moreno y al término del préstamo de Fausto Vera.

El citado medio destacó la experiencia y el perfil competitivo del antofagastino, quien suma 40 partidos, 3.159 minutos y tres goles durante 2026 con Flamengo, elenco con el que conquistó el bicampeonato del Brasileirao.

Sin embargo, la operación representa un importante desafío económico para River Plate, debido a que el cuadro brasileño estableció una cláusula de salida de 10 millones de dólares para Pulgar, quien además percibe un salario cercano a los 3,6 millones de dólares por temporada.