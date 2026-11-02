Flamengo fijó millonaria cláusula de salida para Erick Pulgar tras renovar su contrato

Flamengo fijó en 10 millones de dólares la cláusula de salida del mediocampista chileno Erick Pulgar, como parte de las condiciones de su renovación de contrato hasta diciembre de 2029.

La cifra, según informó La Tercera, representa un aumento cercano al 150 por ciento respecto de los cuatro millones de dólares establecidos anteriormente, monto que despertó el interés de NEOM de Arabia Saudita durante el último mercado de fichajes.

El nuevo acuerdo también significó una importante mejora económica para el futbolista nacional, quien pasó a recibir cerca de 3,6 millones de dólares anuales, cifra que lo sitúa como el jugador chileno mejor remunerado.

La renovación, oficializada en septiembre, respondió además al interés del entrenador Leonardo Jardim por mantener al volante en el plantel. El técnico portugués reconoció su intervención en las negociaciones para asegurar la continuidad de Pulgar, a quien considera una pieza fundamental de su esquema.

De esta manera, Flamengo aseguró la permanencia del antofagastino, quien llegó al fútbol brasileño en 2022 y conquistó dos títulos de la Copa Libertadores con el conjunto de Río de Janeiro.