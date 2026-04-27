Humberto Suazo lanzó crítica a los árbitros: Necesitan carácter

El técnico de San Luis de Quillota, Humberto Suazo, lamentó la derrota por 3-1 ante Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, por el torneo de la Primera B, y reconoció que su equipo no respondió ante un rival directo de la parte alta, además de lanzar críticas por el arbitraje.

"Muy triste por la derrota. Lo había conversado con el grupo: Era importante dar un paso hacia adelante con este tipo de rivales que van a estar en la parte alta. No estuvimos a la altura, perdimos muchos duelos, tuvimos varios errores en los goles. Pero esto sigue. Queda amargura, veníamos de un triunfo y enfrentamos a un gran rival. Nos sobrepasó y pudo ganarnos", expresó Suazo en TNT Sports.

El entrenador también cuestionó indirectamente al árbitro Francisco Soriano. "Siempre digo: Necesitan carácter para arbitrar. Con todo el respeto que se debe, siempre se los he dicho. Más allá no voy a hablar. En las imágenes está todo, pero hay que enfocarse en nuestro equipo. No estuvimos a la altura de este partido", señaló el DT, quien cerró apuntando a levantar al equipo: "Hay que trabajar, mover piezas y ojalá seguir la senda del triunfo de local".